कपूर खानदान की बेटी सोनम कपूर बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। शादी के बाद आनंद और सोनम ने ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन को होस्ट किया था। द लीला होटल में हुई इस पार्टी में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज स्टार्स पहुंचे थे। सलमान खान और शाहरुख खान ने पार्टी में समां बांध दिया। अनिल कपूर की पत्नी सुनीता कपूर के साथ सलमान खान और शाहरुख खान मस्ती करने से नहीं चूके। सोशल मीडिया पर सलमान खान और शाहरुख खान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह सोनम कपूर की मां के साथ मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं।

सलमान खान वीडियो में गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन हैं गाना गाते हुए सलमान खान और शाहरुख खान सुनीता कपूर के पैरों पर बैठ जाते हैं। वहीं सलमान और शाहरुख के पीछे खड़े अनिल कपूर और रणवीर सिंह मुस्काते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेज पर सोनम और आनंद भी नजर आ रहे हैं। सोनम और आनंद को आशीर्वाद देने के लिए बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे। बेटी की वेडिंग पार्टी के मौके पर अनिल कपूर भी बेहद खुश और उत्साहित नजर आए, अनिल कपूर ने भी अपनी डांस परफॉर्मेंस से माहौल बना दिया था।

One of the best moments of #SonamAnandReception: @iamsrk and @BeingSalmanKhan singing for @sonamakapoor‘s mother #SunitaKapoor #SonamAnandWedding #SonamKiShaadi #SonamAnand pic.twitter.com/nVe1Vajk5y

