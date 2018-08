सोनाली बेंद्रे ने बेटे रणवीर के जन्मदिन पर शेयर किया वीडियो, लिखा दिल छू लेने वाला मैसेज

सोनाली बेंद्रे ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। सोनाल ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें एक्ट्रेस अपने बेटे रणवीर के साथ नजर आ रही हैं। दरअसल, सोनाली ने ये स्पेशल वीडियो अपने बेटे रणवीर के 13वें जन्मदिन पर शेयर किया हैं। वीडियो को पोस्ट करते हुए सोनाली कैप्शन भी देती हैं। कैप्शन में सोनाली ने लिखा हैं- ‘रणवीर…..मेरे सूरज, मेरे चांद, मेरे सितारे… अच्छा शायद मैं थोड़ा मेलोड्रमैटिक हो रही हूं। लेकिन तुम्हारा 13वां जन्मदिन है तो ये सब बनता है। अब तुम टीनएजर हो गए हो।’

बता दें, कुछ वक्त पहले ही सोनाली के एक पोस्ट ने उनके चाहने वालों को हैरत में डाल दिया था। इरफान खान के बाद सोनाली को भी कैंसर होने की खबर से लोग काफी हैरान थे। इधर, इरफान न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के लिए लंदन गए। वहीं सोनाली अपने कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क में हैं। सोनाली ने इससे पहले सोशल मीडिया पर अपने कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान होने वाले हेयर कट का वीडियो भी शेयर किया था।

Ranveeeeer! My sun, my moon, my stars, my sky… Okay, maybe I'm being a bit melodramatic, but your 13th birthday deserves this. Wow, you're a teenager now… Will need some time to wrap my head around that fact… @rockbehl https://t.co/9bev4ovmeH pic.twitter.com/HjlfVnjVuv

— Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) August 11, 2018