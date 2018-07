कैंसर से जूझ रही सोनाली बॉलीवुड स्टार्स के मैसेज पाकर हुई इमोश्नल, बोलीं – ‘तुमने तो रूला दिया’

सोनाली बेंद्रे ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट्स पर अपनी कैंसर की खबर के बारे में खुलासा किया था। इस बयां के पब्लिक हो जाने के बाद कई लोग हैरान रह गए थे। सोनाली ने जब अपने कैंसर की बात सोशल मीडिया पर साझा की थी उस दौरान वो सिर्फ एक शो कर रही थी। वे इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज़ सीजन 3 के कुछ एपिसोड्स शूट कर चुकी थी। सोनाली ने अपने कैंसर को कितना गोपनीय रखा हुआ था, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शो के जज को भी सोनाली के कैंसर के बारे में कोई भनक नहीं थी। सोनाली के जाने के बाद हुमा कुरैशी ने उन्हें रिप्लेस किया। सोनाली फिलहाल न्यूयॉर्क में अपना इलाज़ करवा रही हैं। सोनाली के कई बॉलीवुड दोस्तों ने भी उन्हें हिम्मत न हारने की सलाह दी और इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए प्रेरित किया शायद यही कारण था कि फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के मेसेजेस को पाकर सोनाली थोड़ा इमोश्नल हो गईं।

सोनाली ने भी बॉलीवुड सितारों को थैंक्यू कहकर रिप्लाई किया। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के लिए सोनाली ने लिखा – दिव्या, तुमने तो रूला दिया। लव यू। वहीं अनुपम खेरे के ट्वीट के जवाब में सोनाली ने कहा कि आप मेरे पड़ोसी हैं लेकिन इसके बावजूद आप कई बार मुझे अलग अलग देशों में नज़र आ जाते हैं। उम्मीद है कि न्यूयॉर्क में भी तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जेनेलिया डिसूजा के ट्वीट के जवाब में सोनाली ने लिखा आप हमेशा पॉज़िटिविटी से भरी रहती हैं, आपका धन्यवाद।

Genelia you have so much positivity, thank you my dear https://t.co/pcSPG8kWY1 — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) July 6, 2018

Divya, tumne toh rula diya! Love you! Thank you https://t.co/7KgdJYv2Zm — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) July 6, 2018

Thank you! Though you’re my neighbour I always end up meeting you in different countries. Hope to see you in New York soon. Love https://t.co/OiecbtjnX6 — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) July 6, 2018

Fight that bastard Sonali don’t let it win !!! https://t.co/MW8xFb8JTz — Arjun Kapoor (@arjunk26) July 4, 2018

Wishing you a speedy recovery ma’am. Sending you all my love and prayers. — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) July 4, 2018

गौरतलब है कि सोनाली ने ट्विटर पर अपने इस पोस्ट को साझा किया था। उन्होंने अपने फैंस और शुभचिंतकों को जानकारी दी थी कि वे एक हाई ग्रेड कैंसर से जूझ रही हैं। इससे पहले लोकप्रिय एक्टर इरफान खान ने भी सोशल मीडिया के सहारे अपने फैंस को न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर की जानकारी दी थी। इरफान फिलहाल लंदन में अपना इलाज करा रहे हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App