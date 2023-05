Sonal Chauhan Birthday: 15 साल बाद भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं इमरान हाशमी की हिरोइन सोनल चौहान, सोशल मीडिया हैं हाइपर एक्टिव

Sonal Chauhan Birthday: सोनल चौहान आज 35 साल की हो चुकी हैं और वह अपने बर्थडे मंथ की शुरुआत से कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रही हैं।

सोनल चौहान बर्थडे (फोटो- sonalchauhan/Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram