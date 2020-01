‘ऊटपटांग फोटो डालना बंद करो, JNU पर मुंह खोलो..’ Sonakshi Sinha की तस्वीर देख भड़के लोग

Sonakshi Sinha: सोनाक्षी सिन्हा अपनी कुछ फोटोज की वजह से ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। सोना ने सोशल मीडिया पर अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनकी टीशर्ट पर लिखा है -‘नथिंग टु हाइड, नथिंग टु फियर नथिंग टु स्टॉप मी’ (मुझे कुछ छपाने के लिए नहीं, डरने की जरूरत नहीं, रुकने की जरूरत नहीं।) सोनाक्षी के इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

सोना के इस ट्वीट के साथ उन्होंने जो फोटो शेयर की है उसमें भी काले अक्षरों में लिखा है- ‘कुछ छिपाने के लिए नहीं है।’ ऐसे में लोग उन्हें कह रहे हैं कि कहने से कुछ नहीं होता सोना, करके दिखाना होता है। तो किसी ने उन्हें जेएनयू मामले पर बोलने के लिए कहा। कोई उन्हें केबीसी में ट्रोल होने के लिए लताड़ता दिखा तो किसी ने कहा कि ‘अश्लीलता की हद है।’

एक ट्रोल ने एक्ट्रेस की तस्वीर में दिए कैप्शन को लेकर कहा कि -‘कुछ छिपाने की, डरने की और रुकने की जरूरत नहीं है तो फिर जेएनयू मामले में कुछ सॉलिड बोलें।’ तो किसी ने कहा- ‘ऐसी ऊटपटांग की फोटो मत डालो जेएनयू इतनाबड़ा मुद्दा है उस पर कुछ कहो।’तो कुछ यूजर मस्ती लेते हुए कहते दिखे ‘कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है।’ तो किसी ने सोनाक्षी की फिल्म सन ऑफ सरदार का डायलॉग मारते हुए उन्हें कहा- ‘चल छूठी।’

Nothing to hide, nothing to fear, nothing to stop me. pic.twitter.com/QVlFQ13pho

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) January 8, 2020