तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने 5 अक्टूबर को अपने फेस्टिवल सीजन के अतिक्रमण अभियान के तहत आठ और भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इन आउटलेट्स में मुंबई की सबसे पॉपुलर मोमो शॉप्स में से एक, सूरज लामा मोमोज की अंधेरी वेस्ट ब्रांच भी शामिल थी। इस मोमो की दुकान के मालिक का बॉलीवुड से दिलचस्प कनेक्शन है।

सूरज लामा थे ड्राइवर

दुकान के मालिक सूरज लामा रोजगार की तलाश में 14 साल की उम्र में दार्जिलिंग के अपने गांव मिरिक को छोड़कर मुंबई आए थे। कुछ छोटे-मोटे काम करने के बाद सूरज सेलिब्रिटी ड्राइवर बन गए। उन्होंने 25 साल तक यही काम किया। इस दौरान वो सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के ड्राइवर रहे। साथ ही करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनरों के लिए भी गाड़ी चलाई।

सूरज ने कुछ साल पहले द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कबूल किया था, ‘मैंने बहुत समर्पण के साथ काम किया, और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया उन्हें अपना परिवार समझा। लेकिन कभी-कभी मुझे बराबर नहीं समझा जाता था। इससे मुझे तकलीफ होती थी।’

उन्होंने एक घटना को याद किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम छोड़ने का सोचा था। सूरज ने कहा, ‘मैं एक एक्टर को सेट पर ले गया था। एक बच्चा था जो एक्टर के साथ फोटो लेना चाहता था, और लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैंने उस बच्चे की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन जब मैंने उसकी इच्छा एक्टर को बताई, तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा।’

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सूरज ने बेचना शुरू किया मोमो

ओला और उबर जैसे ऐप-आधारित कैब सेवाओं में बढ़ोतरी भी सूरज लामा के 2017 में मोमो बेचने की ओर रुख करने का एक कारण थी। उन्होंने सोनाक्षी और उनके परिवार को भी अपने मोमो चखाए, और उन्होंने उनके हुनर को सराहा। इसलिए सूरज ने अपनी नौकरी छोड़ने, अपनी मोटरबाइक बेचने और एक साइकिल खरीदने का फैसला किया, जिसके साथ उन्होंने एक पॉप-अप शॉप शुरू की। उन्होंने अपनी पत्नी विजयता को भी अपने साथ जुड़ने के लिए मना लिया। इसलिए उन्होंने भी सिंगर केके के घर से कुक की नौकरी छोड़ दी।

सूरज ने माना, ‘पीछे मुड़कर देखें तो यह एक बड़ा जोखिम था। हम दोनों लगभग 30,000 रुपये कमा रहे थे, इसका आधा हिस्सा घर चलाने में खर्च कर रहे थे, और बाकी बचा रहे थे। एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन यह दूसरी दिशा में भी जा सकता था।’ चूंकि उस समय मुंबई में मोमो उतने आसानी से उपलब्ध नहीं थे जितने उत्तर भारत में थे, इसलिए सूरज को काफी अच्छी शुरुआत मिली।

वह वेज और नॉन-वेज दोनों तरह के मोमो बेचने के लिए अंधेरी वेस्ट के कई हिस्सों में साइकिल चलाते थे। मांग तेजी से बढ़ी, जिसके कारण उन्होंने वर्सोवा में सड़क किनारे एक दुकान खोल ली। सूरज ने कहा, ‘असल में, जब मैंने पहली बार हमारी मौजूदा दुकान के मालिक से जगह किराए पर देने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, ‘तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे’। बाद में उन्होंने खुद मुझसे संपर्क किया।’

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जब चल पड़ी सूरज की दुकान

भले ही सूरज और उनकी पत्नी अपनी पिछली नौकरियों से 30,000 रुपये कमा रहे थे, एक बार जब उन्होंने मोमो बेचना शुरू किया, तो उन्होंने जल्दी ही एक दिन में 700 रुपये कमाना शुरू कर दिया।

उन्होंने अपनी रेसिपी का सीक्रेट बताया, और दावा किया कि मोमो उन्हें घर की याद दिलाते हैं। सूरज लामा ने 2017 में मिड-डे को बताया था, ‘मेरे मोमो बिल्कुल मेरी मां जैसे हैं। मैं उनकी रेसिपी फॉलो करता हूं। मैं प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलरिंग का इस्तेमाल नहीं करता।’

वह यह भी दावा करते हैं कि उनकी पत्नी, जो एक बेहतरीन कुक हैं, स्वादिष्ट मोमो बनाती हैं। भले ही उन्होंने मलाड और कांदिवली में और आउटलेट्स के साथ विस्तार किया, लेकिन वह पुणे, नासिक और गुजरात सहित हाई डिमांड वाले अन्य दूर-दराज के इलाकों तक नहीं पहुंचे।

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सूरज ने 2024 में कहा था, ‘क्वालिटी बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आज मुंबई में हमारा एक सेंट्रल किचन है, जिसकी पूरी देखरेख मेरी पत्नी करती हैं। इसमें 25 लोगों का स्टाफ है, जो अलग-अलग तरह के रोजाना लगभग 16,000 मोमो तैयार करता है। ये मोमो हर स्टोर पर जाते हैं, चाहे वह हमारी दुकान हो या फ्रेंचाइजी की। जब तक मैं दूसरे शहर में ऐसा नहीं कर सकता, मैं विस्तार नहीं करूंगा।’

विडंबना यह है कि खाने की क्वालिटी पर जोर देने का दावा करने वाले सूरज लामा मोमोज का लाइसेंस FDA ने सस्पेंड कर दिया। अथॉरिटी ने खाने को संभालने और स्टोर करने के तरीके, साफ-सफाई और संदूषण को रोकने के उपायों में खामियों का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। कहा गया है कि दुकान में फूड सेफ्टी गाइडलाइन का ‘गंभीर उल्लंघन’ हो रहा था, जिसके चलते जल्दी एक्शन लेना जरूरी था।