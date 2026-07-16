सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को आज पूरे 19 दिन हो चुके हैं। इस दौरान उन्हें कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सपोर्ट किया, अब इस लिस्ट में सोनाक्षी सिन्हा और समय रैना का नाम जुड़ गया है। एक्ट्रेस ने सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा है कि वह सोनम वांगचुक की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। सोनाक्षी और समय, दोनों ने ही सरकार से अपील की है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से सोनम वांगचुक से बात करें।

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समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी में सोनम वांगचुक की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘दुआ है कि वह ठीक हों और यह स्थिति जल्द ही संवाद के जरिए खत्म हो जाए।’

इसके अलावा सोनाक्षी सिन्हा ने ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने सरकार से अपील करने के साथ-साथ, ये सवाल भी किया कि आखिर क्यों सोनम वांगचुक की बात को नहीं सुना जा रहा है। सोनाक्षी ने कहा कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स देने से बचती हैं ,लेकिन अब उनके लिए चुप रहना काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो अब और चुप नहीं रह पाएंगी।

एक्ट्रेस ने कहा, ‘सोनम वांगचुक को हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और उन्हें कितने सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। आज वह 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने इतने दिनों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं?’

‘वह वहां आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बैठे हैं, उस भविष्य के लिए जिसे वह खतरे में मानते हैं। वह उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वह एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जो उनके मुताबिक जिस तरह काम करनी चाहिए, उस तरह काम नहीं कर रही है।’

सोनाक्षी ने कहा, ‘मैं अब और चुप नहीं रह सकती थी। अब जो होगा, सो होगा, लेकिन मैं खामोश बैठकर यह सब नहीं देख सकती। यह शख्स, अकेले दम पर और निश्चित तौर पर सीजेपी के साथ मिलकर एक मुद्दे पर डटकर खड़ा हुआ है।’

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‘मैं हमारे देश के युवाओं को भी बधाई देना चाहती हूं, जिन्होंने सही मुद्दे के लिए अपनी आवाज उठाई है। लेकिन सवाल यह है कि उनकी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा? किसी को इसकी परवाह क्यों नहीं है? न कोई संवाद शुरू हो रहा है, न कोई बातचीत की पहल हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी तरफ मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं है।’

उन्होंने सोनम वांगचुक के लिए कहा, “आप हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप एक अनमोल रत्न हैं। आप देश के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद करूं, कम है। मैं आपसे यह नहीं कहूंगी कि आप अपना अनशन तोड़ दें। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि आखिर कब यह काफी होगा? क्या आप लोग तभी जागेंगे, जब यह आदमी मर जाएगा? और अगर ऐसा हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?”

सोनाक्षी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, “अब देखा नहीं जा रहा, दिल नहीं मान रहा। वांगचुक सर, हम आपको खो नहीं सकते।” बता दें कि सोनम वांगचुक के इस अनशन को खत्म करने के लिए कई सेलेब्स ने उनसे आग्रह किया है। इनमें जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, शबाना आजमी, सोनी राजदान, अभय देओल, अनुराग कश्यप, फातिमा सना, इमरान खान और प्रकाश राज जैसे नाम शामिल हैं। इन सभी ने सरकार से वागंचुक की मांगों पर विचार करने और बातचीत से समस्या का हल निकालने की अपील की है।