इस वक्त सोनिया गांधी अपनी किताब Belonging The Journey of Love को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि उनकी किताब से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के उस बयान की हो रही है जो उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और पिता राजीव गांधी को लेकर दिया। अब हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने इस पर मजेदार रिएक्शन दिया है।

दरअसल, राहुल गांधी ने 16 नवंबर को नई दिल्ली में अपनी मां सोनिया गांधी की किताब के विमोचन के दौरान अपने माता-पिता के रिश्ते से जुड़ी बचपन की यादें साझा की थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आलोचना की थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनाक्षी ने उन लोगों पर तंज कसा, जो दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे।

करते हुए राहुल ने बताया कि उनके माता-पिता एक-दूसरे के प्रति खुलकर प्यार जाहिर करते थे। उन्होंने कहा, “हर बार खाने की मेज पर पापा होते थे और उनकी गोद में मम्मी बैठी होती थीं। मुझे लगता था कि यह बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता था, तो उनकी मां उनके पिता की गोद में नहीं बैठे होती थी तो मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि आखिर यह क्या हो रहा है? तुम्हारी मां तुम्हारे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठी हैं? हम तो इसी माहौल में बड़े हुए हैं।”

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सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

राहुल गांधी के इस बयान के बाद सोनिया और राजीव गांधी के एक-दूसरे के प्रति प्यार जाहिर करने के तरीके को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आलोचना शुरू कर दी। इस पर अब सोनाक्षी ने उन लोगों पर तंज कसा, जो दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे थे।

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उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सोशल मीडिया पेज Woemaniyah की एक पोस्ट रीशेयर की। इस पोस्ट में सवाल उठाया गया था कि आखिर कुछ लोगों को सोनिया गांधी का परिवार के साथ खाने के दौरान राजीव गांधी की गोद में बैठना क्यों खटक रहा है।

पोस्ट में लिखा था, “तो अब कुछ लोगों का दिमाग इसलिए खराब हो रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी दोपहर के खाने के समय राजीव गांधी की गोद में बैठती थीं? सोचिए, किसी के पास कितना कम काम है कि पति-पत्नी का एक-दूसरे से इतना प्यार करना उन्हें सामाजिक नियमों का उल्लंघन लगने लगा है।”

इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोनाक्षी ने लिखा, “अरे, मेरे होने वाले बच्चों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके लिए आगे क्या आने वाला है। तैयार हो जाओ बच्चों (तुम जहां कहीं भी हो अभी)।” इसके साथ ही उन्होंने हंसने वाले कई इमोजी भी शेयर किए।