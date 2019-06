सोनाक्षी सिन्हा ने क्यों कहा- मैं बोलूंगी तो सभी को शर्म आ जाएगी

Sonakshi Sinha Film khandani shafakhana First Look: सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘खानदानी शफाखाना’ को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया है। इस फिल्म से ही रैपर बादशाह बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म के पोस्टर के साथ ही सोनाक्षी के कैप्शन की भी खूब चर्चा हो रही है। फिल्म में सोनाक्षी सेक्स क्लीनिक में काम करने वाली लड़की का रोल अदा करते हुए नजर आएंगी।

फिल्म के पहले पोस्टर में सोनाक्षी सिन्हा के साथ कई अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी के अलावा सभी लोगों ने अपने चहेरे को किसी न किसी चीज से ढ़का हुआ है। हालांकि रैपर बादशाह की थोड़ी सी झलक दिखाई पड़ रही है। फिल्म के पोस्टर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन लिखा- ‘मैं जितना बोलूंगी लोगों को उतनी ही शर्म आनी है।’ सोनाक्षी और बादशाह स्टारर खानदानी शफाखाना एक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में सोनाक्षी बेबी बेदी नाम की लड़की का रोल अदा करते हुए नजर आएंगी, जो पंजाब के होशियारपुर की एक सेक्स क्लीनिक में काम करती हैं।

Main jitna bolungi logo ko utni hi शर्म aani hai #KhandaaniShafakhana trailer out in 2 days! @varunsharma90 @annukapoor_ @Its_Badshah @shilpidasgupta_ @itsBhushanKumar @MrigLamba @MahaveerJainMum @TSeries pic.twitter.com/kEYyoT6ldJ

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 19, 2019