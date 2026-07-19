जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को जबरन हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद खूब बवाल हुआ। कई जानी-मानी हस्तियों ने इसकी निंदा की। अब इस लिस्ट में सोनाक्षी सिन्हा का नाम भी शामिल हो गया है। अभिनेत्री ने सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर नाराजगी जताई है।

शनिवार शाम को सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, “आज सोनम सर के साथ जो हुआ वह सही नहीं था। मुझे खुशी है कि वह ठीक हैं और उनकी पत्नी उनके साथ हैं। वह मजबूत हैं और पूरी तरह सतर्क हैं।” बता दें कि अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बावजूद वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ी और कोई भी दवा या सप्लीमेंट लेने से भी इनकार कर दिया।

यह भी पढ़ें: ‘तानाशाही की इंतहा’, सोनम वांगचुक को जबरन ले जाने पर सरकार पर बरसे प्रकाश राज, विशाल, काम्या

सोनाक्षी ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, “पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हें और उनके साथ खड़े हज़ारों लोगों को देख रही हूं। चाहे कुछ भी हो रहा हो, वे शांत और सम्मानजनक बने रहे हैं और बिना किसी हिंसा के अपनी बात रखी है। हम सब जानते हैं कि देश की ताकत उसके युवाओं में है। अब उन्हें देखकर मुझे सच में ऐसा लगता है। इतनी सारी परेशानियों, निराशा और मुश्किलों के बावजूद जिस तरह से आप अपनी मान्यताओं पर अडिग रहे हैं, वह काबिल-ए-तारीफ है।”

वांगचुक के समर्थकों से सोनाक्षी की अपील

सोनाक्षी सिन्हा ने सोनम वांगचुक के उन सभी समर्थकों से भी अपील की जो 20 जुलाई को संसद तक मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अभिनेत्री ने कहा, “अपनी आवाज उठाएं, लेकिन वैसे ही बने रहें जैसे आप हैं, क्योंकि यही आपके आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है- शांति, एकता और सम्मान। हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने और सवाल पूछने का अधिकार है और जब वे बिना हिंसा या नफरत के सिर्फ उम्मीद के साथ ऐसा करते हैं, तो उनकी आवाज और मजबूत हो जाती है।”

सोनाक्षी ने आगे कहा, “जो लोग सोनम सर के साथ खड़े हैं, उन्होंने हमें याद दिलाया है कि बहादुरी का मतलब शोर मचाना नहीं है। इसका मतलब पक्के इरादे और शांति के साथ खड़े रहना भी है। मैं युवाओं, छात्रों, संविधान और सबसे ऊपर अपने देश के साथ हूं। जैसे सवाल पूछना आपका अधिकार है, वैसे ही उम्मीद करना भी आपका अधिकार है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि 20 जुलाई को बातचीत शुरू होगी और हर आवाज को उसका वाजिब सम्मान मिलेगा, जय हिंद।”

बता दें कि सोनाक्षी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने सोनम वांगचुक के लिए अपना समर्थन जाहिर किया था, उनमें शत्रुघ्न सिन्हा, ऋतिक रोशन, शबाना आजमी, सोनी राजदान, इमरान खान, अभय देओल, स्वरा भास्कर, फातिमा सना शेख, नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह शामिल हैं।

यह भी पढ़ें: ‘ये व्यवस्था गूंगी, बहरी और संवेदनहीन है’, सोनम वांगचुक के समर्थन में शेखर सुमन का सरकार पर तीखा हमला