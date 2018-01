‘पैडमैन’ के प्रमोशन में अक्षय कुमार ने थामा ABVP का झंडा! लोग बोले- वेलकम इन पॉलिटिक्स

बॉलीवुड अभिनेता कुमार इन दिनों अपनी अपमकिंग फिल्म ‘पैडमैन’ के प्रमोशन में बिजी हैं। सोमवार को खिलाड़ी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी फिल्म का प्रमोशन किया, जहां पर उन्होंने वुमन मैराथन का समर्थन किया। उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक तस्वीर की, जिसमें वह बीजेपी की स्टूडेंड विंग एबीवीपी का झंडा हाथ में थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ अक्षय ने कैप्शन में लिखा ये महिलाएं ‘महिला सशक्त‍ीकरण’ को आगे बढ़ा रही हैं, साथ ही टैक्स फ्री सेनिटरी पैड के लिए दौड़ रही हैं। अक्षय के इस ट्वीट पर उनके फैंस के कई रिट्वीट का आए। कईयों ने जहां अक्षय के लिए कहा- राजनीति में आपका स्वागत है। तो वहीं कई यूजर्स ने उन्हें निशाने पर लिया। ऐसे में कई अक्षय कुमार की तारीफ कर रहे हैं तो कई उन्हें राजनीति में न आने की सलाह दे रहे हैं। एबीवीपी का झंडा लिए अक्षय को उनके फैंस चारों ओर से घेरे हुए हैं। अक्षय की यह फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होगी। टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद इस फिल्म में भी अक्षय एक बार फिर से सामाजिक मुद्दे को उठाएंगे।

Flagged off Delhi University's Women Marathon. These lovely ladies are taking the cause of women empowerment forward and running for tax-free sanitary pads