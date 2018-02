अक्षय कुमार ने स्मृति ईरानी को दिखाई पैडमैन, पढ़ें क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने

अक्षय कुमार ने मंगलवार को अपनी अकमिंग फिल्म ‘पैडमैन’ की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर स्मृति इरानी भी पहुंचीं। इस दौरान महिलाओं के पीरियड्स के दिनों में हाइजिन होने के टॉपिक पर पैनल डिसकशन भी रखा गया। इस इवेंट पर फिल्म के डायरेक्टर आर बाल्की, ट्विंकल खन्ना, राधिका आप्टे और एक्टिविस्ट अरुणाचलम मुरुग्नाथम भी मौजूद थे। इसके बाद स्मृति इरानी ने एक ट्वीट पोस्ट किया। इस पोस्ट में इस इवेंट की कुछ तस्वीरें थे जिसको कैप्शन देते हुए स्मृति ने लिखा, ‘फिल्म पैडमैन की कास्ट के साथ इस पैनल डिसकशन में भाग लिया, जिसमें ओरिजनल पैडमैन अरुणाचलम मुरुग्नाथम भी मौजूद थे। ‘

पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, सोर्स के मुताबिक अक्षय कुमार एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। फिल्म की जो स्क्रीनिंग आज रखी गई वह खास कारण से रखी गई थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद अक्षय द्वारा इस बारे में बात की गई कि कैसे इस फिल्म के द्वारा दिए गए मेसेज को देश की हर महिला तक पहुंचाया जा सकता है। इस बाबत दूरदर्शन के लिए एक एजुकेश्नल वीडियो भी तैयार किया जाएगा।

सोर्स ने बताया, अगर यह प्रोजेक्ट पीएम और स्मृति इरानी द्वारा पास कर दिया गया तो आर बाल्की द्वारा 2 मिनट का एक वीडियो बनाया जाएगा जो कि स्ट्रॉन्ग सोशल मेसेज देगा। इस वीडियो का मकसद होगा महिलाओं को सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना।

Participated in a Panel Discussion on menstrual hygiene awareness with the star cast of @PadManTheFilm and original Padman Mr. Arunachalam Muruganantham after a special screening organised by @UNinIndia. pic.twitter.com/ecLp4oMz7f

— Smriti Z Irani (@smritiirani) February 6, 2018