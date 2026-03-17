इस वक्त नोरा फतेही के गाने ‘सरके चुनर’ गाना विवादों में घिरा हुआ है। इसके शब्दों के साथ-साथ डांस स्टेप्स पर आपत्ति जताई जा रही है। कुछ लोगों ने इस गाने में नोरा को गलत तरीके से पेश कर दर्शकों का ध्यान खींचने का आरोप भी लगाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी एक्ट्रेस को फिल्म या किसी गाने में इस तरह पेश किया गया हो। पहले भी ऐसा होता आया है और इसे लेकर दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने नाराजगी भी जाहिर की थी।

फिल्मों में लंबे समय से यह बहस चलती रही है कि कुछ सीन दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिनमें कई बार अभिनेत्रियों को जरूरत से ज्यादा बोल्ड तरीके से पेश किया जाता है। कुछ फिल्मकार इसे फिल्मों की सफलता का फॉर्मूला मानते रहे हैं, जबकि कई बार इसे गानों या कहानी की मांग बताकर सही ठहराया जाता है। इस मुद्दे पर समय-समय पर कई अभिनेत्रियों ने अपनी आपत्ति जताई है।

इसी कड़ी में सालों पहले दिग्गज अदाकारा स्मिता पाटिल ने भी इस ट्रेंड पर खुलकर सवाल उठाए थे। स्मिता उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपने करियर में कभी भी सिर्फ सजावटी भूमिकाएं नहीं निभाईं, बल्कि हमेशा ऐसी फिल्मों को चुना जिनमें समाज की सच्चाई और गहरे भावनात्मक संघर्ष दिखाई देते हैं। उनकी फिल्मों जैसे ‘भूमिका’, ‘मंथन’, ‘आक्रोश’, ‘अर्धसत्य’ जैसी कुछ फिल्मों में ये साफ नजर आता है।

स्मिता पाटिल की तीखी प्रतिक्रिया

एक पुराने इंटरव्यू में स्मिता पाटिल ने फिल्मों में महिलाओं को पेश करने को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि पुरुष कलाकारों को इस तरह से नहीं दिखाया जाता, लेकिन महिलाओं के शरीर को दिखाकर दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। उनके मुताबिक, यह एक सोच बन चुकी है कि अगर किसी फिल्म में इस तरह के सीन होंगे तो ज्यादा लोग उसे देखने आएंगे।

उन्होंने इसे गलत बताते हुए कहा था कि किसी फिल्म की सफलता उसके विषय और ईमानदारी पर निर्भर करती है, न कि ऐसी चीजों पर। उनके अनुसार, सिर्फ पोस्टर या बोल्ड सीन के सहारे फिल्म को हिट नहीं बनाया जा सकता।

यह भी पढ़ें: जब इमरजेंसी में शुरू हुआ किशोर कुमार का काला दौर, 6 महीनों तक रेडियो पर गानों को कर दिया गया था बैन | रील गाथा

स्मिता पाटिल ने फिल्म इंडस्ट्री के इस नजरिए को डबल स्टैंडर्ड भी बताया था। उनका मानना था कि पूरे सिस्टम में यह धारणा बन गई है कि दर्शक महिलाओं की ग्लैमराइज्ड छवि से ही आकर्षित होते हैं, और इसी सोच के चलते उन्हें टिकट बेचने का माध्यम बना दिया गया।

यह भी पढ़ें: ‘बॉलीवुड पर लगाम लगानी पड़ेगी’, नोरा फतेही के ‘सरके चुनर’ गाने पर कंगना रनौत की तीखी प्रतिक्रिया

बता दें कि हिंदी सिनेमा की इस सशक्त अभिनेत्री का निधन 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 साल की उम्र में हो गया था। उनकी मौत बच्चे के जन्म के दौरान हुई जटिलताओं के कारण हुई थी, लेकिन अपने छोटे से करियर में वह एक गहरी छाप छोड़ गईं। उन्होंने मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी, वो ये थी कि उन्हें सुहागिन बनाकर विदा किया जाए। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…