बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान इनदिनों बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वह न्यूरोएंडोक्राइन नाम की एक दुर्लभ कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इलाज के सिलसिले में पिछले कुछ वक्त से वह लंदन में हैं। इसी बीच इरफान खान की बीमारी के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। इरफान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल को चेंज किया है। येलो कलर की टी-शर्ट में और कानों में इयरफोन लगाए हुए खिड़की के बाहर नजर आ रहे हैं, तस्वीर की सबसे खास बात है कि उनके चेहरे पर मुस्कान है। ट्विटर यूजर्स ऐसा कयास लगा रहे हैं कि तस्वीर लंदन में ली गई है।

इरफान खान दिनों माइक्रोब्लागिंग साइट का इस्तेमाल अपनी अपकमिंग फिल्म ‘कारवां’ के प्रमोशन के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें मलयालम एक्टर दलकीर सलमान और मिथिला पलकार हैं। इसके अलावा इरफान ने कुछ दिनों पहले अपनी अगली हॉलिवुड फिल्म ‘पजल’ का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। बीते महीने इरफान खान को ‘हिंदी मीडियम’ में उनके रोल के लिए बेस्ट एक्टर का आईफा अवॉर्ड दिया गया था। अवॉर्ड को एक्टर के बीहाफ में उनकी टीम ने लिया था।

Thank you to @IIFA and our audience who have been part for my journey #IIFA2018 https://t.co/GpxSmflkLx

— Irrfan (@irrfank) June 26, 2018