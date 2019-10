The Sky Is Pink Movie Review: फिल्म का पोस्टर

The Sky Is Pink Movie Review, Box Office Collection LIVE Updates: प्रियंका चोपड़ा जायरा वसीम और फरहान अख्तर स्टारर फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ सिनेमाघरों में आ चुकी है। 11 अक्टूबर को रिलीज हुई प्रियंका की ये फिल्म फुल ऑफ इमोशन है। प्यार, मोहब्बत, परिवार के इर्द-गिर्द घूमती फिल्म की कहानी को दर्शक खुद से जोड़ पा रहे हैं। सिनेमाघरों में इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक पहुंच रहे हैं। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में कूट कूट कर इमोशन्स डाले गए हैं। ऐसे में बिना किसी मिर्च मसाले के आप कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो The Sky Is Pink आपके लिए इस हफ्ते एंटरटेनमेंट के लिए एक दम परफेक्ट फिल्म होगी।

फिल्म के शोज सुबह से ही थिएटर्स पर लगे हुए हैं और क्राउड फिल्म देखने के लिए पहुंच रहा है। फिल्म की कास्ट काफी पॉपुलर है ऐसे में दर्शक फिल्म की ओर खिंचे चले जा रहे हैं। साथ ही पिछले दिनों जायरा वसीम ने जिस तरह से बॉलीवुड को ‘टाटा’ कहा है ऐसे में उनकी ये आखिरी फिल्म मानी जा रही है, तो इस वजह से भी लोग उन्हें सिनेमाघरों में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कैसी लगती है लोगों को जायरा प्रियंका चोपड़ा की ये फिल्म, जानिए यहां:-