रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर और शहजाद पूनावाला के बीच हुआ विवाद अब शो से बाहर आने के बाद भी चर्चा में है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई थी कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान सिवेट ने शहजाद को धक्का दिया था, जिसके कारण उनका कुर्ता भी फट गया। ये शो के नियम का उल्लंघन था, जिसके कारण सिवेट को शो से बाहर कर दिया गया।

अब सिवेट ने शो से बाहर आने के बाद एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने शहजाद पर कई आरोप लगाए हैं। सिवेट की मानें तो शहजाद ने शो के दौरान बार-बार उनकी जाति और धर्म को लेकर टिप्पणी की और करीब 20 मिनट तक उन्हें उकसाते रहे। सिवेट ने कहा कि उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई इंसान सुबह से शाम तक जाति, धर्म और ऐसे दूसरे मुद्दों पर बात करता रहे।

शहजाद के धार्मिक दावों पर भी उठाए सवाल

सिवेट ने शहजाद के धार्मिक दावों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने शहजाद के हनुमान जी का नाम लेने और नॉनवेज खाने को लेकर टिप्पणी की। सिवेट ने कहा कि शहजाद दिन में कई बार चिकन और मटन खाते हैं।

सिवेट ने कहा कि सिर्फ रुद्राक्ष पहनने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद करीब 10 साल से रुद्राक्ष पहन रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस आधार पर खुद को लेकर ऐसा दावा नहीं किया।

टैटू से शुरू हुआ था विवाद?

सिवेट के मुताबिक, दोनों के बीच विवाद की शुरुआत उनके टैटू को लेकर हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके शरीर पर कई टैटू हैं। इनमें उनके दो कुत्तों से जुड़े टैटू, महादेव का टैटू और उनकी जाति व वंश से जुड़ा एक टैटू शामिल है।

सिवेट ने बताया कि उनके एक टैटू में महाराणा प्रताप बने हैं और इसके साथ ‘वीर भोग्या वसुंधरा’ लिखा हुआ है। उनके मुताबिक, यह टैटू उनके लिए महज शरीर पर बनी तस्वीर या इंक नहीं, बल्कि उनकी पहचान और विरासत से जुड़ा हुआ है।

शहजाद पूनावाला पर सिवेट ने लगाया उकसाने का आरोप

सिवेट ने आरोप लगाया कि शहजाद ने उन्हें करीब 20 मिनट तक उकसाया और इस दौरान बार-बार उनकी जाति और धर्म का जिक्र किया। सिवेट का कहना है कि शो में कंटेस्टेंट्स को धर्म और जाति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने से मना किया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये बातें कही गईं।

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सिवेट ने सवाल उठाया कि अगर धर्म और जाति से जुड़ी बातें करना शो के नियमों के खिलाफ था, तो सिर्फ उन्हें ही बाहर क्यों किया गया? उन्होंने मेकर्स से पूछा कि शहजाद के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई।

सिवेट को है शो से निकलने का दुख

सिवेट ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि विवाद के चलते उन्हें वह शो छोड़ना पड़ा, जिसे वह जीतना चाहते थे। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शो में हुई घटना के बाद उनकी तरफ से की गई प्रतिक्रिया को लेकर फैसला लिया गया और उन्हें बाहर कर दिया गया।