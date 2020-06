लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो सिपाही और एक वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। ये 40 सालों में ऐसा पहला मौका माना जा रहा है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जानें गई हैं। सीमा पर चीन के आक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं। और चीन को जवाब देने की बात कह रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड से जुड़े कलाकार भी भारत-चीन सीमा के हालात को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है।

बॉलीवुड सिंगर कंपोजर विशाल ददलानी ने पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें वह पड़ोसी देशोंं के रवैए को लेकर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और समस्या सीमा पर नहीं बल्कि दिल्ली में बताते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए विशाल ददलानी ने तंज कसते हुए लिखा, ‘खुद को बचाने के लिए आज वे निश्चित रूप से कहेंगे कि सीमा पर चीन की आक्रमकता का राजनीतिकरण ना करें। लेकिन जब जूता दूसरों के पैर में होता है तो….?’

विशाल ददलानी के इस ट्वीट पर यूजर्स उनको ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, इनके लोग तब भी मोदी की आलोचना करेंगे जब चीन भारत पर आक्रमण कर देगा और ये लोग चीन का समर्थन करेंगे क्योंकि वे मोदी से नफरत करते हैं। वहीं एक अन्य ने आलोचना को लोकतंत्र के लिए बेहतर बताते हुए लिखा, आलोचना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बैकबोन होती है। एक अन्य ने सिंगर को टारगेट करते हुए लिखा, आ गए हुतात्माओं की चिता पर राजनैतिक रोटियां सेंकने। यह लेफ्ट लेनिंग विचारधारा के जो लोग हैं,राष्ट्रहित उनके लिए महत्वहीन विषय है।

Today, they will certainly say “don’t politicise China’s border-aggression” to save their own skin, but when the shoe was on the other foot…? https://t.co/CiPHRpGYtI

