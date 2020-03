प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सभी सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स को अलविदा कह सकते हैं। सोमवार रात उन्होंने ट्वीट किया,इस रविवार, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने की सोच रहा हूं। मैं इस बारे में आपको सूचित करूंगा।” पीएम नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर मशहूर म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) ने प्रतिक्रिया दी है जो काफी वायरल हो रहा है।

विशाल ने लिखा- ‘दाजा लगाइये, कौन सा बिजनेस घराना जल्द अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ला सकता है’। विशाल के इस ट्वीट के पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई ट्वीट में विशाल को निशाने पर लिया गया है। विशाल के ट्वीट पर एक यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, ‘किसी कम्यूनिस्ट की औकात तो है नहीं….बाकी कोई भी आए।’

एक यूजर ने लिखा, ‘प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं अब सोशल मीडिया भी बंद। मतलब लोगों से भाग रहे हैं मोदी जी।’ एक अन्य यूजर ने विशाल सहित पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा, ‘देश जलाकर, घटिया IT सेल बनाकर, ट्रोल आर्मी बिठाकर खुद सोशल मीडिया से दूर होना अच्छा है साहब। कम से कम देश जलने पर आपके ट्वीट न करने पर बवाल तो नही होगा।’

इसके साथ एक और यूजर ने विशाल पर तंज कसते हुए कहा, ‘यही समय है भारत अपना कोई देसी प्लेटफॉर्म लाए..और हम सभी उस प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। आप यहां अपने नाकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण दोस्तों के सात निगेटिविटी को एन्जॉय कीजिए। इस बारे में कैसा रहेगा?’

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने की बात पर लोग हैरानी जता रहे हैं। उनके चाहने वाले हैशटैग के साथ उनसे ऐसा न करने की गुजारिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी के इस ट्वीट पर कहा कि आप नफरत को छोड़िए सोशल मीडिया को नहीं।

Guesses, anyone? Which Indian Business House may be coming up with its own social media platform soon?

