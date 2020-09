मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वह 74 साल के थे। कोरोना से एक लंबी जंग लड़ने के बाद चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। एसपी बालासुब्रमण्यम बीते महीने कोरोना से संक्रमित हुए थे और 5 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। एमजीएम अस्पताल ने गुरुवार को स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि उनकी हालत काफी नाजुक है। आज दोपहर 1 बजकर 4 मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली।

बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट गाने देने वाले एसपी बालासुब्रमण्यम इंडस्ट्री में सलमान खान की आवाज के रूप में भी जाने जाते थे। एसपी बालासुब्रमण्यम ने सलमान के लिए कई शानदार गाने गाए थे जिन्हें अब तक काफी पसंद किया जाता है। गुरुवार को सलमान खान ने भी एसपी बालासुब्रमण्यम के जल्द ठीक होने की दुआ करते हुए ट्वीट किया था, ‘बाला सुब्रमण्यम सर, आप जल्द ठीक हों इसके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करता हूं। आपने जो भी गाना मेरे लिए गाया उसे खास बनाने के लिए धन्यवाद, आपका दिल दीवाना हीरो प्रेम, लव यू सर।’

SP Balasubrahmanyam passed away at 1:04 pm today, announces his son SP Charan. pic.twitter.com/o7y8X2d6Kz

