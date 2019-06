Sona Mohapatra: शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं और कबीर सिंह के रूप में शाहिद कपूर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा ने फिल्म को लेकर काफी नाकारात्मक बातें अपने ट्विटर हैंडल पर लिख दी जिसके बाद उनको ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रोल करने वाले ने सोना के उनके एक गाने को कामुक बताते हुए घेरने की कोशिश की। उसने सोना के बेदर्दी राजा गाने की याद दिलाई। इस पर सोना ने ट्रोल को सबक सिखाते हुए लिखा-‘आप इस तरह के झूठी तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला जो कामुकता से गाती है और उसका जश्न मनाती है किसी तरह की हिंसा का कारण नहीं बन सकती है। ना ही कोई पुरुष किसी महिला को बिना उसकी अनुमति के पकड़ सकता और किस कर सकता है।’

here is another runt trying to bring me down for criticising a film character/narrative that I didn’t like. I have no issues singing ‘Bhojpuri’ songs btw. I start some shows with poetry written by the brilliant Bhikhari Thakur. https://t.co/Ym39RHYEds

— SONA (@sonamohapatra) June 24, 2019