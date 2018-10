सिंगर सोना महापात्रा ने कुछ दिन पहले #MeToo कैंपेन के तहत कैलाश खेर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने अनु मलिक के बारे में भी उनके महिला सिंगर्स के प्रति अजीब व्यवहार का जिक्र किया था। सोना महापात्रा ने इशारा किया था कि अनु मलिक महिलाओं से सेक्सुअल फेवर पाने का प्रयास करते हैं। अब अनु मलिक पर गायिका श्वेता पंडित ने अनु मलिक पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है।

श्वेता ने एक ट्विटर पोस्ट के जरिए अपनी आपबीती साझा की है। उन्होंने बताया कि कैसे अनु मलिक ने काम के बदले किस की मांग की थी। श्वेता ने अपनी पोस्ट में बताया कि साल 2001 में जब वह 15 साल की थीं। इतनी कम उम्र में उन्हें एक चौंकाने वाले अनुभव से गुजरना पड़ा था। श्वेता ने अपनी स्टोरी के साथ कैप्शन लिखा- ‘अपनी टीनएजर की सबसे खराब स्टोरी के बारे में लिख और बात कर रही हूं। यह मेरा मीटू है और मैं यंग लड़कियों को अनु मलिक के बारे में चेतावनी देना चाहती हूं। शुक्रिया सोना महापात्रा उनके बारे में बात करने के लिए।’

Had to go back to my worst memory as a teenage girl today to write this and speak up – its now or never. This is my #MeToo and have to warn young girls about #AnuMalik & let you know your #TimesUp @IndiaMeToo

Thank you @sonamohapatra for speaking up about him & supporting this pic.twitter.com/e261pGQyEq

