Rekha Bhardwaj: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर रेखा भारद्वाज ने रियलिटी सिंगिंग पर कई वजहों को लेकर आपत्ति करते हुए उनके बचनप को लेकर काफी फिक्र जताई है। इन शोज में टीआरपी को लेकर ड्रामा डाले जाने पर जमकर भड़ास निकाली है। रेखा भारद्वाज ने रियलिटी सिंगिंग शोज को लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। रेखा भारद्वाज ने ट्वीट किया, मुझे समझ में नहीं आता है कि म्यूजिक रियलिटी शोज में इतना ड्रामा क्यों डाला जाता है?” रेखा ने बच्चों की मासूमियत को बर्बाद करने को लेकर लिखा- यह मुझे काफी निराश और दुखी करता है कि इन बच्चों को संगीत को एक इबादत /प्रार्थना के रूप में मार्गदर्शन करने के बजाय हम उन्हें प्रतिस्पर्धा करना,वोट मांगना, ग्लैमरस दिखना सीखा रहे हैं। रेखा ने आगे लिखा, गुरु-शिष्य की परम्परा के नाम पर हम उनकी उम्र का उपयोग कर रहे हैं। और उनकी मासूमियत को तबाह कर रहे हैं

I am not able to understand why there is so much drama in Music reality shows ???

रेखा ने आगे लिखा- इन होनहार बच्चों के भविष्य की किसी को चिंता नहीं है। रेखा के इस बात पर एक यूजर ने लिखा- सहमत, रिएलिटी में इन बच्चों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वहीं रेखा ने जवाब दिया- उन्हें उत्पादों / वस्तुओं की तरह उपयोग किए जाने के बजाय संवारने पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए! एक अन्य यूजर ने लिखा- टैलेंट की कौन परवाह करता है मैम। उन्हें केवल टीआरपी की चिंता है। इन शो में एकमात्र रिएलिटी उनके नाम में रिएलिटी शब्द है, क्योंकि वे इसे “रिएलिटी शो” कहते हैं। सब बकवास।

Who cares for talent ma’am. They r only concern about TRP. the only REALITY in these shows is the word REALITY in their name as they call it “REALITY SHOW.” Total bullshit.

