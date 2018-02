ताज महोत्सव के स्टेज पर बवाल, सिंगर पलक का आरोप- आयोजकों ने मां से की बदसलूकी

आगरा में चल रहे ताज महोत्सव के आखिरी दिन उस समय हंगामा बढ़ गया, जब सिंगर पलक मुच्छाल की मां के साथ स्टेज पर बदतमीजी की गई। पलक मुच्छाल ने आरोप लगाया है कि आयोजकों ने उनकी मां के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद उनके भाई और आयोजकों के बीच हाथापाई हो गई और पलक बीच में ही कार्यक्रम से निकल गईं। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप स्टेज पर हुआ हंगामा साफ देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ताज महोत्सव में पहुंची पलक स्टेज पर अपने गानों से सबको आनंदित कर रही थीं कि तभी आयोजन समिति के सांस्कृतिक संयोजक सुधीर नारायन ने मंच पर पहुंचकर उनसे एक होली का गाना गाने को कहा।

इस पर पलक की मां को गुस्सा आ गया, जिसके बाद पलक की मां और सुधीर नारायन के बीच काफी बहसबाजी हुई। लाइव हिंदुस्तान के अनुसार, पलक की मां ने सुधीर नारायन से कहा कि किस हक से आप स्टेज पर आए हैं, चलिए जाइए यहां से। इस पर सुधीर ने कहा कि वे वहां से नहीं जाएंगे। इसी बीच पलक के भाई पलाश मुच्छाल ने सुधीर को एक मुक्का मार दिया, जिसके बाद यह मामला और बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक पलाश और सुधीर के बीच काफी मारपीट हुई और फिर किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने आगे आकर दोनों को हटाया।

#Watch: Singer Palak Muchhal & brother Palash Muchhal create ruckus on-stage at #TajMahotsav after one of the organisers allegedly misbehaved with their mother. pic.twitter.com/QDjCHOWeya

— ANI UP (@ANINewsUP) February 28, 2018