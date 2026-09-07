गायक निसार वायनाड का शनिवार शाम दुबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने 44 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, निसार ने अपने अजमान में होने वाले एक कॉन्सर्ट से कुछ घंटे पहले आखिरी सांस ली। निसार अपनी आवाज के लिए जाने जाते थे, जो दिग्गज बॉलीवुड गायक उदित नारायण से काफी मिलती-जुलती थी। उनका असली नाम निसार अरोथ इब्राहिम था। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं।

गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार दोपहर तेज बुखार की शिकायत के बाद निसार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, 44 साल के सिंगर की मौत की वजह ‘एसिडोसिस’ बताई गई है। उनके करीबी दोस्त नौजस कयाक्कूल आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने निसार से बात की थी।

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पैरासिटामोल ले रहे थे निसार

निसार वायनाड के बारे में बात करते हुए उनके दोस्त नौजस ने कहा, “कल सुबह वह मेरे साथ थे। मुझे पता था कि उन्हें कुछ दिनों से बुखार था, लेकिन वह पैरासिटामोल ले रहे थे और उन्हें लगा था कि इससे बुखार ठीक हो जाएगा। बाद में उन्होंने फोन करके बताया कि वह अस्पताल जा रहे हैं। फिर जब मुझे अस्पताल से पता चला कि उनकी हालत गंभीर है, तो मैं उनके इलाज के लिए अस्पताल के साथ संपर्क में था, ताकि उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिल सके। दुर्भाग्य से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।”

नौजास ने आगे कहा, “पिता की मौत के बाद बहुत कम उम्र में ही सिंगर ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी और अब वह भी हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। एक टैलेंटेड सिंगर होने के साथ-साथ वे मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे। यह एक ऐसी कमी है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता।”

एसिडोसिस बताई गई निधन की वजह

रिपोर्ट के मुताबिक, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में मौत की सीधी वजह एसिडोसिस बताई गई है। इसमें संक्रमण की वजह से शरीर में गंभीर सूजन और अंगों के फेल होने की बात भी दर्ज की गई। इसके अलावा सेप्टिसीमिया भी मौत की वजह बताई गई, जिसमें निसार को एक गंभीर संक्रमण हुआ, जिसकी वजह से शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और शरीर के खून व दूसरे तरल पदार्थों में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई।

निसार को डायबिटीज थी, लेकिन उनके दोस्त नौजस को उनकी किसी दूसरी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक, निसार के अंतिम संस्कार में करीब 300 दोस्त और प्रशंसक शामिल हुए। अंतिम संस्कार उनके गृह नगर वायनाड, केरल में किया गया। UAE में रहने वाले मलयालम व्लॉगर शाहिद मणिक्कोथ भी जनाजे की नमाज में शामिल हुए।

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