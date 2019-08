Neha Kakkar Once Again Break Down On Break News: मशहूर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ हाल ही में अपने ब्रेकअप से उबरी ही हैं कि फिर से मीडिया में उनकी अफेयर की खबरें जोर पकड़ रही हैं। इन खबरों से नेहा काफी परेशान हो गई हैं।

हाल में आई खबरों के मुताबिक नेहा इंडियन आइडल 10 शो में कंटेस्टेंट रहे विभोर पराशर को डेट कर रही हैं। मीडिया में चल रही इन सुर्खियों से परेशान होते हुए नेहा सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट लिखा है। नेहा ने लिखा कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नही हैं।

नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी को शेयर करते हुए लिखा, ‘जब मैं ये पोस्ट लिख रही हूं उस वक्त मैं जरा भी ठीक स्थिती में नही हूं, ना ही मानसिक, ना ही शारीरिक। मगर मुझे फिर भी बोलना पड़ रहा है’। नेहा ने आगे लिखा, ‘क्या आप जानते हैं कि उन्हें जरा भी अहसास नही हैं कि मैं किसी की बेटी और बहन हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कड़ी मेहनत कि है ताकी मैं अपने परिवार को और सबको गर्व महसूस करवा सकूं जो कि ना तो मरे दोस्त हैं और ना परिवार का हिस्सा’।

वहीं एक अन्य स्टोरी में नेहा ने लिखा- जो लोग मेरी चिंता करते हैं, वह परेशान न हों। मैं ठीक हूं। बुरा वक्त है बीत जाएगा और आज रात मेरा कॉन्सर्ट है। यदि आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो संसार को बदलने का प्रयास करिए। नेहा कक्कड़ ने तीसरी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- मैं ठीक हूं, मेरे पास भगवान जैसा परिवार और भगवान हैं।



बता दें कि नेहा कक्कड़ का कई सालों से एक्टर हिमांश कोहली संग रिलेशनशिप में थीं। हालांकि दोनों का कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कड़ डिप्रेशन में चली गई थीं और इस बात का खुलासा भी नेहा ने इंस्टा स्टोरी में किया था।

