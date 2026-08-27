आज यानी 27 अगस्त को हिंदी सिनेमा के महान गायक मुकेश की डेथ एनिवर्सरी है। उनकी आवाज में दर्द, सादगी और भावनाओं का ऐसा मेल था, जो आज भी लोगों के दिल को छू जाता है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें शेयर ब्रोकर और ड्राई फ्रूट बेचने तक का काम करना पड़ा, लेकिन बाद में अपनी आवाज के दम पर उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसी पहचान बनाई, जिसे भुलाना मुमकिन नहीं।

हिंदी सिनेमा के महान गायकों में शुमार मुकेश की आवाज में दर्द और भावनाओं की ऐसी गहराई थी, जो सीधे लोगों के दिल तक पहुंचती थी। लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं था।

मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। वह शुरुआत में अभिनेता बनना चाहते थे। बहन की शादी में उन्हें गाते सुनकर अभिनेता मोतीलाल ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें 1941 की फिल्म ‘निर्दोष’ में काम करने का मौका दिया। लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई और उनका गाया पहला गाना भी नहीं चला। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया और मुकेश बेरोजगार हो गए।

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मुकेश ने बाद में बीबीसी हिंदी को बताया था कि उन्होंने शेयर ब्रोकर, ड्राई फ्रूट बेचने और कई दूसरे काम किए। उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी हाथ आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने तय किया कि अभिनय से बेहतर वह गायकी में कर सकते हैं और संगीत पर ध्यान देना शुरू किया।

केएल सहगल भी हुए थे कन्फ्यूज

मुकेश अपने शुरुआती दिनों में केएल सहगल से काफी प्रभावित थे और उनकी तरह गाने की कोशिश करते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। फिल्म पहली नजर का गाना ‘दिल जलता है तो जलने दो’ उनकी जिंदगी का बड़ा मोड़ साबित हुआ।

कहा जाता है कि सहगल ने जब यह गाना सुना तो उन्हें लगा कि शायद इसे उन्होंने ही गाया है। उन्होंने पूछा, ‘मैंने ये कब रिकॉर्ड किया?’ यह मुकेश के लिए किसी बड़े सम्मान से कम नहीं था।

संगीतकार नौशाद ने भी उन्हें सहगल की नकल छोड़कर अपनी आवाज में गाने की सलाह दी। इसके बाद ‘दोस्त दोस्त ना रहा’, ‘सजनवा बैरी हो गए हमार’, ‘वो सुबह कभी तो आएगी’, ‘एक प्यार का नगमा है’ जैसे गीतों ने मुकेश को अमर बना दिया।

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मुकेश की आवाज में दर्द की खासियत थी। महान गायक मन्ना डे भी उनकी इस क्षमता के कायल थे। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश के मुताबिक, उनके पिता की आवाज में यह दर्द निजी परेशानियों की वजह से नहीं, बल्कि उनकी संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता से आया था।

1976 में मुकेश का निधन हो गया, लेकिन उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वह केएल सहगल जैसा बनने निकले थे, लेकिन आखिरकार अपनी आवाज से खुद ‘मुकेश’ की पहचान बन गए।