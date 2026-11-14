सिंगर ध्वनि भानुशाली ने शुक्रवार को अपने बॉयफ्रेंड यश भानुशाली के साथ सगाई का ऐलान किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रपोजल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें दोनों इस खास पल को खुशी के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए।

इन तस्वारों के सामने आने के बाद से ही ये चर्चा काफी बढ़ गई हैं कि आखिर ध्वनि के होने वाले पति कौन हैं। उनकी लव स्टोरी कब शुरू हुई। सिंगर ने अचानक अपनी सगाई की तस्वीरों शेयर करके फैंस को काफी हैरान कर दिया।

कौन है ध्वनि भानुशाली के होने वाले पति यश भानुशाली

ध्वनि भानुशाली ने करीब 7 साल तक यश को डेट किया जिसके बाद अब उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल कि दिया है। हालांकि यश भानुशाली के बारे में ज्यादा कोई जानकारी मौजूद नहीं हैं लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वह एक बिजनेसमैन हैं। वह गेमिंग और टैलेंड मैनेजमेंट कंपनी ऑरंगुटान इंडिया के फाउंडर हैं। वह लाइमलाइट से दूर रहते हैं, यही वजह है कि इतने सालों तक दोनों का रिश्ता कभी ज्यादा चर्चाओं में नहीं आया।

कब शुरू हुई लव स्टोरी

ध्वनि और यश की लव स्टोरी कब शुरू हुई, इस बारे में कोई साफ जानकारी मौजूद नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों एक-दूसरे को करीब 7 साल से डेट कर रहे थे। उनकी सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है।

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13 नवंबर 2026 को की सगाई

ध्वनि भानुशाली ने यश के साथ अपनी प्यारी सी तस्वीरें शेयर करते हुए उन्हें अपनी लाइफ का ‘कपकेक’ बताया। दोनों साथ में काफी प्यारे लग रहे थे। झील किनारे सनसेट के खूबसूरत माहौल में हुए प्रपोजल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हैं। इन तस्वीरों के साथ सिंगर ने अपनी शादी की डेट पर कोई बात नहीं की है। खबर है कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं।

ध्वनि ने अपनी शानदार आवाज से बनाई इंडस्ट्री में जगह

ध्वनि भानुशाली भारतीय पॉप म्यूजिक की जानी-मानी गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड और इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपने गानों से खास पहचान बनाई है। 22 मार्च 1998 को मुंबई में जन्मीं ध्वनि, म्यूजिक प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली की बेटी हैं। उन्हें निखिल डिसूजा के साथ गाए गाने ‘वास्ते’ से काफी लोकप्रियता मिली थी।