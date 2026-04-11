Asha Bhosle Hospitalised: हिंदी सिनेमा और संगीत जगत की मशहूर गायिका आशा भोंसले को शनिवार को अचानक कार्डियक अरेस्ट आया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक, 92 साल की स्टार सिंगर को अभी इलाज के लिए अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की पल-पल की मॉनीटरिंग कर रही है।

आशा भोंसले के स्वास्थ्य को लेकर उनके परिवार के सदस्यों या ब्रीच कैंडी अस्पताल के लोगों की तरफ से अभी किसी भी तरह का औपचारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि 92 वर्षीय गायिका आशा भोंसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उन्होंने काफी कम उम्र गायन शुरू दिया था।

सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गईं गायकों में शुमार आशा भोंसले

आशा भोंसले के बारे में बता दें कि वे दुनिया की सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई गायिकाओं में से एक हैं। गायन के अपने लंबे सफर में उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती समेत कई भाषाओं में हजारों गानों को अपनी आवाज़ दी है। शास्त्रीय संगीत और ग़ज़लों से लेकर पॉप, कैबरे और लोक संगीत तक की विभिन्न विधाओं में आशा भोंसले ने अपनी गायन कला का प्रदर्शन किया है।

आशा भोंसले संगीतकार आर.डी. बर्मन के साथ अपने यादगार सहयोग के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को कुछ सबसे सदाबहार गाने दिए। इसके चलते ही उन्हें बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिकाओं की लिस्ट में शामिल किया जाता है।

कई पुरस्कारों से सम्मानित

गौरतलब है कि आशा भोंसले को पिछले कई वर्षों में भारतीय संगीत में उनके अपार योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनका प्रभाव गायकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है और देश की संगीत विरासत में उनकी छाप आज भी गहरी है। नई पीढ़ी आज भी उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित रहती है।

आशा भोसले का हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने कई सदाबहार गानों को अपनी आवाज दी है। उनके मशहूर गानों में ‘पिया तू अब तो आजा’, ‘दम मारो दम’ और ‘ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा’ भी शामिल हैं। ये गाने कामुक और बोल्ड थे और उनके कारण कुछ विवाद भी हुए। हाल ही में गायिका ने याद किया कि कैसे उनके कुछ गानों को रेडियो पर बैन भी कर दिया गया था। पढ़िए पूरी खबर…