श्रीदेवी के साथ ये फिल्म करना चाह रहे थे ‘सिमरन’ डायरेक्टर, हंसल मेहता ने बताया क्या थी प्लानिंग

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी की आखिरी फिल्म ‘मॉम’ में उनका गजब का परफॉर्मेंस रहा। वहीं श्रीदेवी की और भी कई फिल्में थीं जो अभी बननी बाकी थीं। श्रीदेवी गौरी शिंदे की इंग्लिश-विंग्लिश के सक्वल में एक बार फिर से नजर आने वाली थीं। वहीं श्रीदेवी करण जौहर की अलगी फिल्म के लिए अप्रैल के महीने में शूटिंग के लिए तैयार थीं। ‘सिमरन’ डायरेक्टर हंसल मेहता भी श्रीदेवी को एक फिल्म के लिए अप्रोच करने वाले थे।

एक न्यूज एजेंसी को बताते हुए हंसल मेहता ने कहा, ‘यह एक बहुत खूबसूरत कहानी है। मुझे इसे बनाने का अधिकारक मिला। यह एक किताब है एक नोवल। यह एक चाइनीज स्टोरी है। मुझे लगा था कि इसे श्रीदेवी के साथ करना चाहिए। मैं इस फिल्म को लेकर श्रीदेवी के बारे में सोचने लगा था। लेकिन तब तक वह चल बसीं। यह मेरे लिए बहुत शॉकिंग था।’

हंसल मेहता आगे कहते हैं, ‘अब मैं इसे श्रीदेवी को अर्पण करूंगा। मेरा और श्रीदेवी का बहुत छोटा सा इंटरएक्शन हुआ था। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था। वह एक ग्रेट एक्टर थीं और बहुत सारे एक्टर्स की इंस्पिरेशन थीं।’श्रीदेवी की मौत की खबर आने के बाद हंसल मेहता ने ट्वीट कर अपना दुख जताया और श्रीदेवी को याद किया। अपने ट्वीट में हंसल ने लिखा था, ‘यहां अब दोबारा कभी श्रीदेवी नहीं होंगी। मैं उन्हें अपनी फिल्म के लिए अप्रोच करने वाला था। अब वह फिल्म उन्हें समर्पित करूंगा जब मुझे इस फिल्म के लिए कोई एक्टर मिल जाएगा।’

There will never be another #Sridevi. I was about to approach her for a film. That film will now be dedicated to her. If it finds an actor.

— Hansal Mehta (@mehtahansal) February 25, 2018