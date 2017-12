सिंबा का टीजर पोस्टर रिलीज: अब पुलिसवाले बनकर दर्शकों के बीच आएंगे रणवीर सिंह

बुधवार शाम को करण जौहर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्विट किया था- बड़ी घोषणा कल सुबह होगी, इस साझेदारी को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इसे देखकर उनके फैंस सोचने लगे थे कि फिल्म निर्माता कौन सी घोषणा करेंगे। अब इस राज पर से पर्दा उठ गया है। आज गुरुवार की सुबह जौहर ने रणवीर सिंह का एक शरारती और क्रेजी अवतार वाला लुक शेयर किया है। जिसमें एक्टर मूंछ वाले पुलिसवाले के रोल में नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद यह जौहर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है।

रणवीर की इस फिल्म के लिए करण जौहर और रोहित शेट्टी ने हाथ मिलाया है। फिल्म का नाम सिंबा होगा। फिल्म अगले साल 28 दिंसबर को रिलीज होगी। टीजर पोस्टर में एक्टर अपनी चिर-परिचित ऊर्जा वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके किरदार का नाम संग्राम भालेराव उर्फ सिंबा है। एक्टर के शब्दों में वो एक मशहूर पुलिसवाले का रोल निभा रहे हैं जो लोगों को काफी पसंद आएगा। पोस्टर उन लोगों को काफी पसंद आएगा जिन्हें सिंह का केयरफ्री अंदाज काफी भाता है।

From the team of the most honest cop #Singham, comes the most notorious cop, presenting to you #Simmba A Rohit Shetty film, coming next year Dec 2018. @DharmaMovies @RanveerOfficial @karanjohar @RelianceEnt pic.twitter.com/CnASxFj3qm

— Rohit Shetty (@TeamShetty) December 7, 2017