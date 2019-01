Simmba Box Office Collection Day 8: रणवीर सिंह और सारा अली खान की फिल्म ‘सिंबा’ देखने जो भी फैन्स पहुंच रहे हैं, नई एनर्जी के साथ थिएटर्स से बाहर निकल रहे हैं। सिनेमाघरों में सिंबा इतनी पसंद की जा रही है कि अपने 8वें दिन में भी फिल्म तगड़ा कलेक्शन बटोर रही है। रणवीर सिंह की सिंबा जल्द ही 150 का आंकड़ा भी छूने की तैयारी कर रही है। फिल्म अब तक 130 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। शुक्रवार को फिल्म ने 20.72 करोड़ रुपए कमाए थे।

शनिवार को फिल्म ने 23.33 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 31.06 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म सिंबा ने 21.24 करोड़ की कमाई की। मंगलवार को फिल्म का बिजनेस रहा 28.19 करोड़ रुपए और बुधवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 14.49 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म ने 139.03 करोड़ रुपए कमाए। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक फिल्म सिंबा एक स्मैश हिट है। तरण ने कहा, ‘फिल्म लगातार डबल डिजिट्स के साथ कमाई कर रही है। नए साल के सेलिब्रेशन के बाद भी फैन्स फिल्म देखने पहुंच रहे हैं। यह फिल्म जल्दी धीमी नहीं पड़ेगी।’

दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को फिल्म ने 9.02 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तरण के मुताबिक फिल्म ने 159.83 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसी के साथ ही दूसरे हफ्ते की तरफ बढ़ते हुए फिल्म 175 करोड़ का टारगेट पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। वही ंजल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी।

#Simmba starts Week 2 with a bang… Will cross ₹ 175 cr in Weekend 2 itself… Will make an entry into ₹ 200 cr Club before Week 2 concludes… [Week 2] Fri 9.02 cr. Total: ₹ 159.83 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 5, 2019