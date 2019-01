Simmba Box Office Collection Day 7: रणवीर सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म सिंबा बेहतरीन कमाई के साथ अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सिनेमाघरों में अपने 7वें दिन भी फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्म में रणवीर सिंह एख पुलिसवाले की भूमिका में हैं जो कि पहले बेइमान होता है लेकिन हालातों के चलते उसका ईमान जाग उठता है। गुरुवार को छठे दिन तक इस फिल्म ने देशभर में 124 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली थी। अब फिल्म का पहला सप्ताह पूरा हो गया है।

शुक्रवार 28 दिसंबर यानी कि ओपनिंग डे पर फिल्म ने 20.72, शनिवार को फिल्म ने 23.33 करोड़ और रविवार को फिल्म ने 31.06 करोड़ रुपए कमाए थे। सोमवार को फिल्म ने 21.24 करोड़ और मंगलवार को फिल्म ने 28.19 करोड़ रुपए कमाए। वहीं बुधवार को फिल्म ने 14.49 करोड़ रुपए की कमाई की। गुरुवार की कमाई को मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 151 करोड़ रुपए हो गया है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने बिग बैंग धमाका कर दिखाया है।

#Simmba is a SMASH HIT… Continues to collect in double digits, even after New Year celebrations have ended… This one is not slowing down soon… Fri 20.72 cr, Sat 23.33 cr, Sun 31.06 cr, Mon 21.24 cr, Tue 28.19 cr, Wed 14.49 cr. Total: ₹ 139.03 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 3, 2019