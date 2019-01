Simmba Box Office Collection Day 6: रणवीर सिंह और सारा अली खान की सिंबा दर्शकों को खूब भायी है। ऐसे में फिल्म अपने छठवें दिन में भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ‘सिंबा’ ने देश भर में अबतक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बुधवार को फिल्म का कलेक्शन करीब 8 करोड़ रुपए का हुआ है।

100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी रणवीर की ‘सिंबा’ ने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ 72 लाख रुपए की कमाई की थी। दूसरे दिन फिल्म ने 23 करोड़ 33 लाख रुपए का बिजनेस किया। रविवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी बढ़ोत्तरी देखने को मिली और फिल्म ने 31 करोड़ 6 लाख रुपए का बिजनेस किया। सोमवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 21 करोड़ 24 लाख रुपए। मंगलवार को फिल्म ने कमाए 28 करोड़ 19 लाख रुपए। बुधवार की कमाई को मिलाकर फिल्म का कुल कलेक्शन 138 करोड़ रुपए हो गया है।

#Simmba starts 2019 with a big bang… Runs riot at the BO on Day 5 [1 Jan 2019]… Is truly UNSTOPPABLE… Ranveer’s fourth film to cross ₹ 100 cr mark… Fri 20.72 cr, Sat 23.33 cr, Sun 31.06 cr, Mon 21.24 cr, Tue 28.19 cr. Total: ₹ 124.54 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 2, 2019