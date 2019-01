सिंबा में सोनू सूद और रणवीर सिंह के बीच जबरदस्त एक्शन और फाइट को दिखाया गया है। फिल्म की सक्सेज पार्टी में भी सोनू और रणवीर एक दूसरे से लड़ाई करते हुए नजर आए।

@RanveerOfficial and @SonuSood blast at #Simmba success party. The iconic song "Ek pal ka jeena" playing in party and both are doing fun on this.@iHrithik pic.twitter.com/YxuWMq1pcI