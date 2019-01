Simmba Box Office Collection Day 10: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म सिंबा ने दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है। रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिंबा ने अब तक 170 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म दूसरे हफ्ते भी सिनेमाघरों में लोगों का मनोरंजन कर रही है। रणवीर और सारा अली खान की फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुक्रवार को 9.02 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 13.32 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे में फिल्म का अब तक का कुल बिजनेस हो चुका है- 173.15 करोड़ रुपए। इसके अलावा सिंबा ने ओवरसीस- 63.22 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

ओपनिंग डे पर रणवीर सिंह की सिंबा ने शुक्रवार को 20.72 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 23.33 करोड़ रुपए कमाए। रविवार को फिल्म ने 31.06 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म सिंबा ने 21.24 करोड़ की कमाई की। मंगलवार को फिल्म का बिजनेस रहा 28.19 करोड़ रुपए और बुधवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 14.49 करोड़ रुपए। शुक्रवार की कमाई को मिला कर पहले हफ्ते में फिल्म ने कुल 159.83 करोड़ रुपए कमाए थे। अब जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है।

#Simmba is ruling the BO… Witnesses superb growth on second Sat… Expected to collect bigger numbers today… Will emerge Ranveer’s second highest grosser today, surpassing #BajiraoMastani… [Week 2] Fri 9.02 cr, Sat 13.32 cr. Total: ₹ 173.15 cr. India biz.

