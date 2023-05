Sienna Weir Death: मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट सिएना वियर का निधन, घुड़सवारी के शौक ने ली जान

Sienna Weir Dies मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया फाइनलिस्ट सिएना वियर 4 अप्रैल को घुड़सवारी करते वक्त गिर गई थीं। इसके बाद से वह अस्पताल में भर्ती थीं।

Sienna Weir Death (फोटो-इंस्टाग्राम sienna_weir)

