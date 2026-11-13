दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर अपने गाने को लेकर सुर्खियों में हैं। उनका नया गाना ‘फैंटम’ रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता ने म्यूजिक लेबल सागा म्यूजिक पर आरोप लगाया है कि यह गाना उनकी परमिशन के बिना रिलीज किया गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया है।

सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी। उनका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला का ‘फैंटम’ गाना सागा म्यूजिक ने बिना उनकी अनुमति के रिलीज किया है। उन्होंने बताया कि रिलीज रोकने की अपील के बावजूद म्यूजिक लेबल आगे बढ़ गया।

ऐसे में अब वे सिद्धू की विरासत और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने बाकी म्यूजिक लेबल्स से भी किसी गाने की रिलीज से पहले उनसे संपर्क करने की अपील की है।

सिंगर सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत के बाद उनके पिता ने इस बात का खास ध्यान रखा कि उनके सभी बनाए गाने उनके फैंस तक पहुंचे। ऐसे में कोई भी गाना उनकी अनुमति के बिना रिलीज नहीं किया जा सकता है।

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इसी कारण से दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने म्यूजिक लेबल सागा म्यूजिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। आरोप है कि सागा म्यूजिक ने परिवार की अनुमति या सहमति के बिना सिद्धू मूसेवाला का गाना ‘फैंटम’ रिलीज किया है। अभी तक इस बारे में म्यूजिक लेबल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है।