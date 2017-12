सिद्धार्थ मल्होत्रा ने प्रोफाइल फोटो काली कर लिखा ‘सॉरी’, सबके जहन में एक ही सवाल-आखिर हुआ क्या?

‘स्टूडेंट ऑफ द इयर’ स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा को सोशल मीडिया से जुड़े काफी वक्त हो चला है। वहीं आए दिन सिद्धार्थ अपने फैंस के साथ सोशल अकाउंट पर खुद से जुड़ी जानकारियां देते रहते हैं। हाल ही में सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर को बदल लिया है। हैरानी की बात यह है कि सिद्धार्थ ने प्रोफाइल पिक से अपनी तस्वीर हटाकर काले रंग की प्रफाइल पिक लगा ली है। वहीं सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम का बायो भी बदल कर ‘ऑफ’ लिख दिया है।

इसके अलावा सिद्धार्थ ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसमें वह लिखते हैं, ‘माफ कीजिए -आई एम डन’। अब सोशल मीडिया पर जब सिद्धार्थ के फैंस ने ये देखा तो कॉमेंट बॉक्स पर धड़ाधड़ कॉमेंट्स आने लगे। लोग लगातार सिद्धात से पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को पूरा काला कर लिया। वहीं पोस्ट को देख कर लोगों ने सिद्धार्थ से कई तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया। कॉमेंट में लोग कह रहे हैं, ‘सिद्धार्थ ऐसा क्या हो गया-अचानक से।’

कई फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं उन्होंने फैन वॉर की वजह से तो ऐसा नहीं किया। तो कुछ का कहना है कि ये सिद्धार्थ का पब्लिसिटी पाने का तरीका है क्योंकि अब उनकी फिल्म ‘अय्यारी’ आ रही है। बता दें, जल्द ही सिद्धार्थ की एक्शन और ड्रामे से भरपूर फिल्म अय्यारी आने वाली है। इस फिल्म में सिद्धार्थ बिलकुल अलग अंदाज में नजर आएंगे।

इस फिल्म में सिद्धार्थ के अलावा मनोज बाजपेयी भी हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म में मनोज सिड के मेन्टोर बने नजर आएंगे। मनोज कहानी में एक रिटायर्ड ऑफिसर बने हैं। फिल्म अगले साल 26 जनवरी को रिलीज हो रही है। फिल्ममेकर नीरज पांडे की ये फिल्म रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है।

Fangirls Ko Kya Hua?

Why they are Behaving Like Pappu.#SidsOffTheGrid pic.twitter.com/ZfpxsOLGvj

— Jishan (@Indeed_SIDIAN) December 14, 2017