करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण लोगों के बीच काफी चर्चित है। शो में शामिल होने वाले सेलिब्रिटी अपनी लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प राज खोलते हैं। रविवार के एपिसोड में अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शो में सिद्धार्थ ने खुलासा किया है कि वह किसे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं? ‘अय्यारी’ एक्टर ने जो नाम लिया उसे सुनकर करण जौहर और आदित्य कॉय कपूर भी हैरान रह जाते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, करण जौहर ने शो के एक सेगमेंट में सिद्धार्थ मल्होत्रा से सवाल पूछा कि वह किस अभिनेत्री को अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं। सवाल के जवाब में सिद्धार्थ ने करीना कपूर खान का नाम लिया। करीना का नाम सुनकर करण और आदित्य दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि उन्हें अच्छा लगता यदि सैफ अली खान के जैसा भाई भी होता। बताया जाता है कि शो में सिद्धार्थ मल्होत्रा और आदित्य रॉय कपूर ने अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, दोस्ती और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स से जुड़े कई राज खोले हैं।

Partners in crime @SidMalhotra and Aditya Roy Kapur take the Koffee couch this week. #KoffeeWithKaran #KoffeeWithSidharth #KoffeeWithAditya pic.twitter.com/wvBkupn2et

— Star World (@StarWorldIndia) January 27, 2019