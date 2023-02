Live

Go to Live Updates Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding Updates, 5th Feb 2023: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के फंक्शन आज से शुरू होंगे। राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस होटल में दोनों की शादी की रस्में से लेकर सात फेरे होंगे। शादी में सिद्धार्थ और कियारा का जोड़ा मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। ये शादी क्लोज फैमिली फंक्शन होगा। जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से कुछ गिने चुने सेलेब्स शामिल होंगे। कियारा की मेहंदी आर्टिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक पहले ही जैसलमेर पहुंच चुके हैं। शादी से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। Live Updates Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding LIVE Update 5 February 20:08 (IST) 4 Feb 2023 मेहंदी आर्टिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक जैसलमेर पहुंचे ये लोग… कियारा की मेहंदी आर्टिस्ट से लेकर उनके मेहंदी आर्टिस्ट 4 फरवरी को जैसलमेर पहुंचे। 20:07 (IST) 4 Feb 2023 4 फरवरी देर शाम दिल्ली से जैसलमेर के लिए निकले सिद्धार्थ सिद्धार्थ-कियारा की शादी की रस्में 5 फरवरी को होंगी, जिसके लिए सब 4 फरवरी को जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा 4 फरवरी की शाम दिल्ली एयरपोर्ट से जैसलमेर के लिए निकले। 20:06 (IST) 4 Feb 2023 कियारा आडवाणी के पिता ने कपल को कहा ‘ऑल द बेस्ट’ कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के लिए एक्ट्रेस के पिता ने बधाई देते हुए ऑल द बेस्ट कहा है। उन्होंने पैपराजी से बात करते हुए कपल को आने वाले समय के लिए 'ऑल द बेस्ट' कहा है। सिद्धार्थ-कियारा की शादी की रस्में और फेरे जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में हो रहे हैं। जहां मेहमान कल से पहुंचना शुरू हो चुके हैं।