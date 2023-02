Live

Go to Live Updates Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding LIVE Updates, 4th Feb 2023: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के फंक्शन आज से शुरू हो जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस होटल में दोनों की शादी के फंक्शन होंगे। इस शादी में सिद्धार्थ और कियारा की क्लोज फैमिली के अलावा फिल्म इंडस्ट्री से कुछ गिने चुने सेलेब्स शामिल होंगे। कियारा आडवाणी को मेहंदी लगाने के लिए मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट Veena Nagda राजस्थान पहुंच चुकी हैं। शादी में कियारा आडवाणी मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए ड्रेस पहनेंगी। सिद्धार्थ और कियारा की शादी 6 फरवरी को होगी। शादी से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। Live Updates Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding LIVE Updates 18:33 (IST) 3 Feb 2023 Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding: सूर्यगढ़ पैलेस ने कहा ‘हां’ जब एक फैन ने सूर्यगढ़ पैलेस को मैसेज करके कहा कि सिड-कियारा की वेडिंग ड्रीम वेडिंग की तरह खूबसूरत करना तो उन्होंने दिल रिएक्ट करके हां कहा। https://twitter.com/__advaniiiii/status/1621064647641300992 18:31 (IST) 3 Feb 2023 Sidharth Malhotra- Kiara Advani Wedding LIVE Updates: मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा पहुंचीं राजस्थान मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट वीना राजस्थान पहुंच चुकी हैं। https://twitter.com/softsidkiara/status/1621385111081213953 सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी 6 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में होगी।