Sidharth-Kiara Wedding Live: कियारा आडवाणी-सिद्धार्थ मल्होत्रा की संगीत नाइट का वीडियो आया सामने, शादी की रस्में हुई शुरू

Sidharth Malhotra Kiara Advani Marriage Live News in Hindi: सिद्धार्थ-कियारा की हल्दी और मेहंदी की रस्में आज होंगी।

Go to Live Updates Sidharth Malhotra Kiara Advani Wedding Live Updates: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस होटल में दोनों की शादी की रस्में से लेकर सात फेरे होंगे। शादी में सिद्धार्थ और कियारा का जोड़ा मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। ये शादी क्लोज फैमिली फंक्शन होगा। शादी में शामिल होने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से कुछ गिने चुने सेलेब्स शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। कियारा की मेहंदी आर्टिस्ट से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक पहले ही जैसलमेर पहुंच चुके हैं। वहीं करण जौहर, शाहिद कपूर, और ईशा अंबानी सहित तमाम लोग भी शादी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। शादी से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। Live Updates 00:35 (IST) 6 Feb 2023 संगीत नाइट की तैयारियों का वीडियो आया सामने सिद्धार्थ-कियारा की शादी की तैयारियां जोर से चल रही हैं। इस बीच संगीत सेरेमनी की तैयारियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। https://www.instagram.com/reel/CoR-56lIviu/?utm_source=ig_embed&ig_rid=663c95f5-85cf-450a-8360-c589a1782eca 00:33 (IST) 6 Feb 2023 कियारा की शादी में पहुंची ईशा अंबानी ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बेस्ट फ्रेंड हैं। वह कियारा की वेडिंग फंक्शन में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंच चुकी हैं। ईशा को अपने पति आनंद पीरामल के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। https://www.instagram.com/reel/CoSWyfsjTCK/?utm_source=ig_embed&ig_rid=97bb6506-113a-4862-9fa6-b3a4f09e0fd5