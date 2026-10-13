बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी हालिया फिल्म ‘द वन’ को लेकर चर्चा में है। इसी बीच उनके साथ एक हादसा हो गया। उन्होंने फैंस के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके पैर में चोट लगी नजर आ रही है।

सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पैर की तस्वीर शेयर की है। जिसमें उनके पैर में मेडिकल वॉकिंग बूट नजर आ रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने मजेदार अंदाज में लिखा, “मैंने ब्रेक ए लेग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया।” इसके साथ उन्होंने अस्पताल वाला इमोजी भी लगाया है।

हालांकि, उन्होंने अपनी स्टोरी में ये नहीं बताया कि आखिर उन्हें ये चोट कैसे लगी। साथ ही ये भी नहीं पता चल पाया कि उनकी चोट कितनी गंभीर है।

दूसरी बार माता-पिता बनने वाले हैं सिद्धार्थ और कियारा

सिद्धार्थ मल्होत्रा की यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब उनकी पत्नी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने दूसरी बार मां बनने वाली हैं। कपल ने सोशल मीडिया पर एक ज्वाइंट पोस्ट के जरिए बताया कि वे अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने वाले हैं।

हाल ही में कियारा ने सिद्धार्थ और अपनी बेटी सरायाह के साथ छुट्टियों की कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। उन्होंने बेटी का चेहरा छिपाकर रखा, लेकिन समुद्र किनारे घूमने के दौरान उसके नन्हे पैरों की झलक दिखाई। एक तस्वीर में कियारा पूल के पास धूप सेंकती नजर आईं, जबकि दूसरी तस्वीर में समुद्र तट की रेत पर पूरे परिवार के पैरों के निशान दिखाई दिए।

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इससे पहले नुसरत भरूचा को लगी थी चोट

इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के चोटिल होने की खबर भी सामने आई थी। बाली में छुट्टियां मनाने के दौरान एक्ट्रेस की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें एयर एंबुलेंस के जरिए भारत लाया गया था। इस घटना ने उनके फैंस को परेशान कर दिया था। हालांकि अब वो पहले से बेहतर हैं और इस्टाग्राम पर उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट भी दिया है। उनके साथ हुई दुर्घटना के बारे में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…