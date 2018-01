भोजपुरी को ‘टॉयलेट वाली फीलिंग’ की भाषा कहने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मांगी माफी

बिग बॉस सीजन 11 के सेट पर अपनी फिल्म ‘अय्यारी’ को प्रमोट करने पहुंचे बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा था कि ये भाषा बोलते समय टॉयलेट की फील आई, लेकिन अच्छा लगा। उन्होंने अब अपने उस बयान के लिए माफी मांग ली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज बाजपेई और रकुल प्रीत के साथ शो पर अपनी अपकमिंग फिल्म को प्रमोट करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान ने सिद्धार्थ मल्होत्रा से कहा कि वह उनकी (सलमान की) फिल्म का एक डायलॉग भोजपुरी में बोल कर दिखाएं।

क्योंकि सिद्धार्थ को भोजपुरी नहीं आती इसलिए मनोज ने कहा कि वह इसमें उनकी मदद करेंगे। मनोज बाजपेई सिद्धार्थ के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने डायलॉग को भोजपुरी में बोला जिसे सिद्धार्थ ने रिपीट किया। सिद्धार्थ द्वारा भोजपुरी को टॉयलेट जैसी फीलिंग वाली भाषा कहे जाने के लिए भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने उन्हें घेरा था और अब सिद्धार्थ ने अपने इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है।

सिद्धार्थ ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा- मैं शो के दौरान नई भाषा बोलने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा के इस ट्वीटर पर सकारात्मक और निगेटिव दोनों तरह के कमेंट्स आए हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो सिद्धार्थ जल्द ही फिल्म अय्यारी में निगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। उनकी यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही है।

I recently tried speaking a new language while I was on a TV show. In the process if I inadvertently hurt anyone's feelings or sentiments, I apologise and assure you that no disrespect was meant in any way.

— Sidharth Malhotra (@S1dharthM) January 22, 2018