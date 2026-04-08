इस वक्त ओटीटी पर आई वेब सीरीज ‘चिरैया’ अपने कंटेंट को लेकर काफी चर्चा में है। इस सीरीज में मैरिटल रेप, पति की जबरदस्ती और महिलाओं के कुछ मुद्दों को गंभीरता से दिखाया गया है। इस सीरीज के लिए एक्टर सिद्धार्थ शॉ को काफी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिस सीन के लिए उन्हें हेट मिल रही है वो शूट करना उनके लिए बेहद मुश्किल था।

सीरीज में सिद्धार्थ शॉ ने अरुण नाम के शख्स की भूमिका निभाई है। जो सुहागरात में अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है। इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है और सिद्धार्थ के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। अब सीरीज में उनकी पत्नी का किरदार निभाने वाली प्रसन्ना बिष्ट ने बताया कि इस सीन को शूट करते वक्त सिद्धार्थ रोने लगे थे।

फिल्मी ज्ञान को दिए इंटरव्यू में प्रसन्ना ने बताया कि पहले टेक के दौरान सिद्धार्थ रोने लगे। जिसके कारण शूट को काफी देर के लिए रोकना पड़ा। जब इस बारे में सिद्धार्थ से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उस वक्त उनके अंदर कौन सा इमोशन उमड़ पड़ा था।

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उन्होंने बताया कि सीन की पहले से रिहर्सल हो चुकी थी और सब कुछ एक कोरियोग्राफी की तरह प्लान था, फिर भी शूट के दौरान वह खुद को संभाल नहीं पाए।

रिहर्सल के बावजूद इमोशनल हो गया माहौल

प्रसन्ना बिष्ट ने यह भी बताया कि सेट पर इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर मौजूद थे और सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। वह और सिद्धार्थ एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं और एक-दूसरे के साथ सहज भी थे, लेकिन सीन की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि शूट के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया।

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कब और कहां देखें ‘चिरैया’

चिरैया 20 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई। इस सीरीज में दिव्या दत्ता के साथ प्रसन्ना बिष्ट, सिद्धार्थ शॉ, संजय मिश्रा, टीनू आनंद, फैजल राशिद और सरिता जोशी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।