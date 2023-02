सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी शादी के बाद पहुंचे दिल्ली, ब्लैक ड्रेस में दुल्हन को देख यूजर्स करने लगे सवाल

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में 7 फेरे लिए।

सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट (फोटो- विरल भयानी)

