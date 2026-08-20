टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने हाल ही में ऑनलाइन ग्रॉसरी डिलीवरी को लेकर अपना हैरान करने वाला अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया। श्वेता ने दावा किया कि उन्होंने इंस्टामार्ट से रेड बुल ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के साथ उनके घर में एक कॉकरोच भी आया। उन्होंने इसका वीडियो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया, जिसमें कॉकरोच घर में घूमता नजर आया।

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श्वेता तिवारी के ऑनलाइन ऑर्डर में कॉकरोच

इस घटना के बाद श्वेता ने महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे को टैग करते हुए मामले पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने वीडियो में कहा कि अगर ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए उनके घर तक कॉकरोच पहुंच रहा है, तो इस पर कार्रवाई की जरूरत है।

श्वेता की यह शिकायत ऐसे समय सामने आई है जब तुकाराम मुंढे की निगरानी में महाराष्ट्र FDA क्विक-कॉमर्स और खाद्य कारोबारों में साफ-सफाई और फूड सेफ्टी को लेकर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।

डिलीवरी एप की तरफ से कोई बयान नहीं

हालांकि, श्वेता के दावे पर उस डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ओर से किसी कार्रवाई या आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, जहां से एक्ट्रेस ने रेड बुल ऑर्डर किया था। श्वेता ने ये सामान ऑनलाइन डिलीवरी एप स्विगी इंस्टामार्ट में मंगवाई थी। अपने वीडियो में एक्ट्रेस ने उसे भी टैग करते हुए सवाल किए।

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FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे

महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे इन दिनों खाद्य सुरक्षा नियमों के सख्त पालन को लेकर चर्चा में हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई के चलते लोग भी अपनी शिकायतें और चिंताएं सीधे उन्हें टैग करते हुए सामने रख रहे हैं। हाल के दिनों में FDA ने कई खाद्य कारोबारों के लाइसेंस रद्द किए हैं, जबकि क्विक-कॉमर्स कंपनियों के वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स की भी जांच तेज की गई है।

‘द ट्रेटर्स 2’

एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को इन दिनों प्राइम वीडियो के रिएलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ में देखा जा रहा है। जहां वह इनोसेंट बनी हैं और ट्रेटर ढूंढने की कोशिश में शो के अंदर दिखाई दे रही हैं। शो में उनकी बॉन्डिग बाकी लोगों के साथ काफी पसंद की जा रही है।