Shubh Mangal Zyada Saavdhan Box Office Collection Day 3: आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) और जीतू की फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान (Shubh Mangal Zyada Saavdhan) के साथ ही विकी कौशल की भूत ने बॉक्स ऑफिस पर एक साथ दस्तक दी थी। एक LGBT के समाज की कहानी बयां करती है तो दूसरी डर यानी हॉरर स्टोरी की। दोनों ही फिल्मों ही फिल्मों की शुरुआत धीमी रही लेकिन दूसरे और तीसरे दिन आयुष्मान की फिल्म ने छलांग लगाते हुए विकी के भूत से आगे निकल गई यानी आप कह सकते हैं डर के आगे शुभ मंगल ज्यादा सावधान है।

तरण आदर्श के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान की फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 9.55 करोड़ का बिजनेस किया वहीं वीकेंड के पहले दिन शनिवार को छलांग लगाते हुए 11.08 करोड़ जुटाए। दो दिनों के आंकड़ों को देखते हुए माना जा रहा है फिल्म ने रविवार को भी 11 करोड़ रुपए से उपर का बिजनेस किया है। वहीं विकी की ‘भूत: द हॉन्टेड शिप’ ने पहले दिन 5.10 करोड़ रुपए तो दूसरे दिन 5.52 करोड़ रुपए का बिज़नेस किया। वहीं रविवार को इसका कलेक्शन करीब 5.40 करोड़ रहा।

इन आंकड़ों के देखते हुए ये साफ हो जाता है कि दर्शक भूत से ज्यादा आयुष्मान और जीतू की गे लव स्टोरी पसंद कर रहे हैं। दोनों फिल्मों के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक ने शुभ मंगल ज्यादा सावधान को 3 स्टार दिए हैं तो वहीं भूत को काफी खराब रेटिंग मिली है। जिसका असर कलेक्शन पर साफ देखा जा सकता है।

गौरतलब है कि ‘शुभ मंगल ज्यादा सावधान’ का बजट करीब 50 करोड़ है। देशभर में इसे 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में आयुष्मान के अलावा जितेंद्र कुमार, गजराज राव, नीना गुप्ता, मनु ऋषि चड्ढा, सुनीता, मानवी हैं। इस फिल्म का निर्देशन हितेश केवल्या ने किया है ।

#ShubhMangalZyadaSaavdhan jumps on Day 2… Metros witness growth, while mass pockets remain strictly average… The trend suggests further growth on Day 3… Eyes ₹ 34 cr [+/-] weekend, which is a healthy score… Fri 9.55 cr, Sat 11.08 cr. Total: ₹ 20.63 cr. #India biz. #SMZS

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 23, 2020