कभी मोदी की आलोचना करने वाली एक्ट्रेस ने अब दी चुनौती- क्या बॉलीवुड खोलेगा अपने गंदे राज?

बॉलीवुड एक्ट्रेसेज जहां नए साल के मौके पर अपनी बोल्ड तस्वीरें फैन्स के लिए शेयर कर रही हैं वहीं कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस श्रुति सेठ ने न्यू ईयर की शुरुआत की है बॉलीवुड के रिएलिटी चेक से। 2 जनवरी को अपने ट्विटर हैंडल से श्रुति ने कोई बोल्ड तस्वीर शेयर नहीं की बल्कि ट्वीट कर लिखा- मुझे हैरानी होती है कि क्या बॉलीवुड कभी अपने गंदे राज उजागर करेगा? हॉलीवुड को खुलकर सामने आने में तकरीबन 25 साल लग गए। हमें शायद अभी 50 साल और लग जाएं।

अपने एक अन्य ट्वीट में 40 वर्षीय श्रुति ने ‘Time’s Up’ कैंपेन का भी जिक्र किया जिसे एक हॉलीवुड स्टार ने शुरू किया था। राजनीति, फना और ता रा रम पम जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं श्रुति ने वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर केंद्र सरकार के स्‍टैंड को ‘अमीबा की तरह सदैव बदलने वाला’ बताया था। श्रुति ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट को कोट किया जिसमें कहा गया था कि ‘आज (24 अक्‍टूबर) को जीएसटी को 116 दिन हो गए, अभी तक इसमें 230 संशोधन हुए हैं। यानी हर दिन लगभग दो नए नियम।’ इसपर श्रुति ने लिखा कि ‘अमीबा की तरह हमेशा बदलने वाला।’

I wonder if Bollywood will ever reveal its dirty secrets??? It took Hollywood nearly 25 years to speak up, we’ll take another 50 perhaps. https://t.co/20ganFAJQQ

