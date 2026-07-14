एक्ट्रेस श्रुति हासन ने अपने होमटाउन के करीब चेन्नई में नया आशियाना खरीदा है। एक साल पहले फिल्ममेकर फराह खान ने अपने व्लॉग में श्रुति हासन के मुंबई वाले स्टाइलिश और गॉथिक थीम वाले घर को दिखाया था। अब श्रुति के नए घर की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।

उनके नए घर के लिए तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी है। मगर कई लोगों का ध्यान उनके घर की गृहप्रवेश पूजा ने खींचा। तस्वीरों में श्रुति पूरे विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करती नजर आ रही हैं। मगर उनके साथ उनके परिवार से कोई नहीं नजर आ रहा है। ना उनकी मां सारिका और ना ही पिता कमल हासन उनके साथ हैं। उनकी बहन अक्षरा भी तस्वीरों में नहीं नजर आईं।

इनके अलावा लोगों का ध्यान इस बात पर भी गया कि श्रुति एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां पूजा-पाठ या धार्मिक मान्यताओं की कोई जगह नहीं है। कमल हासन खुद को नास्तिक बता चुके हैं वहीं श्रुति ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के लिए काम ही धर्म और पूजा है। उनके घर में पूजा पाठ होना तो दूर इस तरह की बातें भी नहीं हुआ करती थीं।

यूजर्स ने किए सवाल

अब जब श्रुति के नए घर की पूजा की तस्वीरें वायरल हुई तो लोग कमेंट में सवाल कर रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा, “श्रुति तो नास्तिक है ना?” वहीं कुछ ने लिखा कि कमल हासन खुद को नास्तिक बताते हैं और उनकी बेटी अपने घर की पूजा करवा रही हैं। एक यूजर ने ये तक लिख दिया कि कमल हासन अपनी बेटी को पूजा करते हुए देख रो रहे होंगे।

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मुंबई में भी है श्रुति हासन का आलीशान घर

श्रुति के मुंबई वाले घर की बात करें तो उसमें उनकी पसंद और व्यक्तित्व की झलक साफ नजर आती है। संगीत के प्रति उनका जुनून, गॉथिक और रस्टिक इंटीरियर का शौक और खुले, बड़े स्पेस इस घर की सबसे बड़ी खासियत हैं।

उनके घर में एक बड़ा सा लिविंग रूम है, जिसे तीन हिस्सों में बाटा गया है। इसमें म्यूजिक रूम, सिटिंग एरिया और डाइनिंग स्पेस तीनों है। घर में बिना पेंट की दीवारें हैं, ऊंची छत, बड़ी खिड़कियां, रंग-बिरंगी पेंटिंग्स हैं। घर के अंदर हल्की-हल्की रोशनी और हरियाली है, जिससे उनका घर और भी खूबसूरत लगता है।

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घर में एक खास कोना उनकी दुनिया भर से जुटाई गई यादगार चीज़ों के लिए बनाया गया है। यहां कमल हासन का दिया हुआ चाकू, विदेश यात्राओं से लाई गई बतखों की सजावटी मूर्तियां, किताबें, पोस्टर, डिस्को बॉल और एनीमे फिगर्स रखे गए हैं। वहीं म्यूजिक रूम में गिटार, पियानो और उनके पसंदीदा वाद्य यंत्र मौजूद हैं। इस कमरे में उनका म्यूजिकल अल्टर ईगो ‘फियोना’ भी खास जगह रखता है।

वीडियो में श्रुति ने अपनी बड़ी और मॉडर्न रसोई की भी झलक दिखाई, जहां उन्हें खाना बनाना पसंद है। साथ ही उन्होंने लिविंग एरिया भी दिखाया, जहां वह मेहमानों की मेजबानी करती हैं और संगीत के साथ-साथ अन्य क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं।